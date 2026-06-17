МИД Белоруссии назвал атаку ВСУ на автобус в Брянской области терроризмом

МИД Белоруссии жестко осудил украинскую армию за удар по автобус с детьми в Брянской области. Фото: t.me/sbbytoday

МИД Белоруссии считает атаку ВСУ по автобусу с белорусскими детьми-футболистами в Брянской области актом терроризма. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков, выступая со специальным обращением перед СМИ.

ЧП произошло днем 17 июня. По данным властей региона РФ, украинские военные атаковали с помощью беспилотника автобус с детской футбольной командой из Гомеля. Ребята направлялись на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранения также получили шесть человек, четверо из которых - дети. Все пострадавшие госпитализированы.

«Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», - заявил Варанков.

Ранее KP.RU сообщал, что СК Белоруссии возбудил уголовное дело по факту удара армии Украины по автобусу со спортсменами. Сейчас ведомство занимается расследованием случившегося.