Памфилова: 17 из 25 партий получили право участвовать в выборах в Госдуму

Памфилова сообщила, что голосование в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В предстоящих выборах в Госдуму России смогут принять участие 17 из 25 официально зарегистрированных политических партий. Об этом заявила руководитель Центральной избирательной комиссии страны Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК.

«К текущему электоральному сезону сейчас выжили 25 партий, которые официально зарегистрированы. А из них 17 ныне имеют право на сегодняшний день участвовать в выборах», - уточнила она.

Памфилова добавила, что соответствующее решение было принято буквально накануне заседания. По ее словам, все 17 партий в той или иной степени ожидаются в качестве участников предстоящей избирательной кампании.

Следует напомнить, что выборы будут проходить три дня - с 18 по 20 сентября включительно. Сейчас ЦИК активно занимается подготовкой к голосованию. Недавно Памфилова отмечала, что комиссия намерена установить дополнительные точки Wi-Fi на избирательных участках на случай, если связь будет прерываться.