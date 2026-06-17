В Италии предложили назначить единого переговорщика с Москвой: подробности

Итальянский премьер Джорджа Мелони. Фото: REUTERS.

Итальянский премьер Джорджа Мелони, выступая на саммите G7 во Франции, призвала к выдвижению одного общего переговорщика от стран Запада для диалога с Москвой по Украине. Об этом пишет The Guardian.

Итальянский премьер подтвердила, что планирует поднять данный вопрос на предстоящем 18 июня саммите ЕС в Брюсселе.

Она также уточнила, что единый переговорщик, по ее мнению, должен происходить из средней по масштабам страны Евросоюза, а не от лидеров объединения.

При этом ранее Мелони отмечала, что Европа должна искать пути диалога с Россией.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин дал понять, что Россия открыта к конструктивному диалогу и мирному взаимодействию с западными странами. Однако он предупредил: любые попытки давления будут отвергнуты. Приоритетом для Москвы остается защита государственных интересов.