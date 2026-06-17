Ошибка пилотирования рассматривается как версия крушения самолета в Подмосковье Фото: REUTERS.

Среди основных версий крушения легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском округе Подмосковья рассматривается ошибка пилотирования. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"При заходе на посадку самолет Zlin-42 в конце посадочной полосы сделал маневр и резко спикировал вниз", - сказал источник издания.

По данным оперативных служб, на борту находились два человека - пилот и владелец воздушного судна. В результате авиакатастрофы оба погибли.

Ранее в Иркутской области упал бомбардировщик Воздушно-космических сил Ту-22М3. Пострадали четыре человека. Члены экипажа упавшего самолета были экстренно доставлены в больницу.

Как писал KP.RU, самолет ВВС Пакистана рухнул во время тренировочного полета. Судно потерпело крушение в жилом квартале провинции Хайбер-Пахтунхва. Военный самолет упал прямо на дома. Оба члена экипажа не выжили. Также три мирных жителя получили ранения.