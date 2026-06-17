"Вообще не интересует": на Украине заявили о безразличии властей к потерям в зоне СВО

Соскин сообщил о равнодушии украинских властей к критической ситуации в зоне СВО Фото: REUTERS.

Украинское руководство не уделяет должного внимания потерям в зоне боевых действий. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

"Украинцев Сырский не жалеет. Потери огромные, а его это вообще не интересует. Тем более ему ТЦК "мясо" подгоняет постоянно. Вот в Одессе над призывниками совершали насилие", - отметил политолог.

Соскин обвинил Владимира Зеленского в том, что тот закрывает глаза на подобные случаи, несмотря на публичные заявления о якобы тяжелых переживаниях при принятии решений..

Политолог добавил, что власти Украины продолжат нынешний курс, поскольку сохраняют поддержку со стороны европейских государств.

Ранее KP.RU сообщал, что лидеры G7 планируют наращивать поставки Украине систем противовоздушной обороны и вооружений большой дальности. Британский военный аналитик Александр Меркурис добавил, что Запад исчерпал свои запасы для поставок Киеву ракет для систем ПВО.