МИД Ирана сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании с США: что известно

МИД Ирана сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании с США Фото: REUTERS.

Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом 18 июня сообщил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, передает телеканал PRESS TV.

"Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что текст меморандума Ирана с США был официально завершен, так как обе стороны подписали его", - говорится в материале.

Позднее Axios уточнил, что Трамп лично подписал копию меморандума с Ираном во время ужина с Макроном в Версале.

Президент Дональд Трамп ранее отмечал, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не подразумевает немедленного ослабления американских санкций в отношении Исламской Республики.

Ранее США, Иран и Пакистан заявили, что готовы подписать соглашение о прекращении огня. Это будет временное перемирие, в рамках которого стороны продолжат думать над тем, как разблокировать Ормузский пролив и что делать с работой Тегерана по мирному атому.