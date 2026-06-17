В России отреагировали на меморандум взаимопонимания между Ираном и США

Дмитриев позитивно оценил подписание меморандума между Ираном и США Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал хорошим событием подписание меморандума между Ираном и США.

«Хорошо», — написал он в социальной сети Х, отреагировав на подписание меморандума.

18 июня представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи сообщил, что Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании.

В свою очередь портал Axios подчеркивал, что меморандум двух стран подписан в электронном виде и вступил в силу 18 июня.

Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном не является окончательным документом. Трамп предупредил, что США могут вновь нанести удары по Ирану, если Тегеран не будет соблюдать условия соглашения.

Немногим ранее Дмитриев отмечал, что Москва может сыграть ключевую роль в случае посредничества при решении конфликта между Израилем и Ираном.