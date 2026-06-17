В России предложили ввести ежегодную выплату семьям перед 1 сентября: вот зачем

В Госдуме хотят ежегодно выплачивать 30 тысяч семьям на сборы детей к школе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ежегодные траты на школьные сборы перед Днем знаний доходят до 30–50 тыс. рублей на одного учащегося. Об этом заявил депутат ГД РФ Сергей Миронов.

В августе 2021 года родители получили по 10 тыс. рублей на школьные сборы. Миронов предложил сделать эту выплату ежегодной.

«Мы регулярно вносим такой законопроект, мы предлагаем, чтобы [такая выплата составляла] порядка 30 тыс. рублей на школьника», — сказал Миронов для ТАСС.

По мнению политика, размер пособия для малоимущих семей должен быть выше — порядка 50 тыс. рублей.

Парламентарий добавил, что государство должно помогать в этом вопросе.

До этого в ГД предложили ввести новые социальные выплаты для поддержки семей — бабушкин и дедушкин капитал.

Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что страна выполняет все соцобязательства перед народом: Москва вводит новые меры поддержки семей с детьми,