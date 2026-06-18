На Западе раскрыли планы Киева привлечь НАТО для конфликта с РФ: «Самый выгодный вариант»

Аналитик Биб: Киев путём провокаций хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украина стремится втянуть НАТО в прямой военный конфликт с Россией. Об этом заявил бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб.

«Cамый выгодный для Украины вариант — это если силы НАТО вступят в прямое столкновение с Россией. Поэтому они хотели бы спровоцировать какой-то инцидент. <…> Русские это знают», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.

Вместе с тем эксперт предупредил, что Украина в своих действиях может перейти опасную грань.

Президент России Владимир Путин хотел бы показать странам НАТО, стремящимся к стратегическому поражению РФ, их будущую участь. Путин уточнил, что у него есть один жест для подобных стран, однако демонстрировать его он пока не будет.

В свою очередь военкор KP.RU Александр Коц перечислил три сценария, по которым Европа начнет войну с Россией.