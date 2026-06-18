Собянин: 22 дрона ВСУ сбиты на подлете к Москве утром 18 июня Фото: REUTERS.

Уже 22 украинских беспилотника сбили российские силы противовоздушной обороны. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, уточнил градоначальник.

Накануне Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 18 беспилотников противника, которые летели на российскую столицу.

В Брянской области в среду, 17 июня беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по машине с беременной женщиной и детьми. Женщина находилась за рулем атакованного автомобиля, в салоне также было двое ее детей. К счастью, никто из них не пострадал, все доставлены в больницу для обследования.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что шесть мирных жителей получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ по территории Донецкой Народной Республики.