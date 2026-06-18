Нарушение райдера Леонтьева может обойтись в несколько миллионов: сколько требует артист

Народный артист России Валерий Леонтьев Фото: Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Народный артист РФ Валерий Леонтьев требует от организаторов своих концертов неустойку в размере от 2 млн рублей за несоблюдение условий райдера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Валерий Леонтьев в случае, если ему что-то не понравится в организации или на площадке, например, если нет всех позиций, указанных в райдере, он может брать штрафные санкции с организаторов в размере от 2 миллионов рублей", - цитирует инсайдера агентство.

Напомним, Леонтьев пересмотрел гастрольную политику и поднял ценник на выступление для россиян до 17 миллионов. А вот за выступление для иностранцев звезда советской эстрады возьмет всего 12 миллионов рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что среди певиц самой высокооплачиваемой является Надежда Кадышева. Гонорар народной артистки России за кассовый концерт в более отдаленных регионах может доходить до 20 млн рублей.