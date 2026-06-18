ФСБ: житель Забайкалья получил девять лет заключения по делу о госизмене Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

По приговору 2-й Восточного окружного военного суда житель Забайкалья получил девять лет заключения по делу о госизмене и участии в террористической организации. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что молодой человек 2006 года рождения инициативно вступил в переписку с представителем запрещенной в России террористической организации. А потом начал сбор и передачу данных об объектах ВС РФ и волонтерских организациях.

Приговор вступил в законную силу.

Накануне сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее трех пособников украинских спецслужб, готовивших серию терактов.

До этого в Крыму была задержана россиянка, подозреваемая в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Она собирала и передавала сведения о научных и учебных организациях, расположенных на полуострове и в ЛНР.