Миршаймер: Запад не может объяснить, чем конкретно ему угрожает Россия. Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Американский политолог Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета, заявил, что западные лидеры не могут внятно объяснить, о какой именно «войне» с Россией они рассуждают и в чем видят угрозу со стороны Москвы. В эфире YouTube-канала он отметил, что гипотетический конфликт между Россией и США или НАТО неизбежно будет "ограниченным" и не сможет повторить масштабы мировых войн XX века.

Миршаймер подчеркнул, что западные элиты постоянно твердят о «российской угрозе», но не способны сформулировать, в чем конкретно она заключается.

«Как вообще может выглядеть такая война? Из-за чего вы собираетесь воевать? И как вы собираетесь в этой войне победить?» — задался вопросами профессор.

Он признался, что не понимает, против какой именно угрозы Запад должен выстраивать свою стратегию.

На этом фоне Россия неоднократно фиксировала беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва выражает обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Альянс расширяет военные инициативы, оправдывая их сдерживанием якобы агрессии со стороны России. Ранее президент Владимир Путин категорически опроверг слухи о возможной агрессии Москвы против стран Европы и НАТО, назвав подобные заявления бредом и ложью. По его словам, те, кто распространяет эту информацию, сами осознают ее абсурдность.

О том, что Москва не имеет агрессивных планов в отношении Европы, однако оставляет за собой право на полноценный военный ответ в случае необходимости, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Несмотря на имеющиеся слухи, Москва, отметил он, планирует нападать на Европу. Лавров сообщил о готовности Москвы письменно зафиксировать данный факт.

Недавно замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил, что в случае наихудшего развития событий Москва может применить ядерное оружие против агрессора при посягательстве на территориальную целостность страны.