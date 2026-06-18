Ушаков анонсировал визит Уиткоффа и Кушнера в Россию, но даты не уточнил

Помощник президента России Юрий Ушаков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии ИС «Вести» сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию. При этом, отметил Ушаков, конкретные даты визита пока не определены.

По его словам, оба представителя США в настоящее время заняты иранскими делами и будут участвовать в начале работы по основному соглашению, что и стало причиной отсутствия точных сроков визита в Москву.

14 июня Ушаков сообщил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали визит Уиткоффа и Кушнера в Москву для переговоров.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также подтвердил, что Уиткофф и Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. По словам главы МИД, Москва рассчитывает на то, что во время визита американские представители разъяснят, как США намерены реализовывать договоренности, основанные на предложениях самих Штатов.