Хегсет анонсировал пересмотр военного присутствия США в Европе

Министр обороны США Пит Хегсет. Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны США Пит Хегсет объявил о проведении шестимесячного обзора дислокации американских войск и военных баз в Европе. С соответствующим заявлением глава Пентагона выступил на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО.

Хегсет уточнил, что анализ размещения сил продлится до шести месяцев, хотя возможно завершение и в более короткий срок.

Глава Пентагона заявил, что НАТО слишком долго была «бумажным тигром» и «улицей с односторонним движением». Он подчеркнул, что Европа не должна зависеть от США — такая модель, по его словам, не соответствовала замыслам Черчилля, де Голля и Конрада Аденауэра, которые предполагали, что Европа станет самостоятельной военной силой.

Перед встречей глав оборонных ведомств стран НАТО генеральный секретарь блока Марк Рютте подтвердил, что США немедленно приступают к сокращению войск в Европе, но выразил надежду, что Вашингтон окажет максимальную поддержку ЕС в случае угрозы.