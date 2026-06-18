Генсек: В ОДКБ обсуждают положение Армении из-за неуплаты взносов

В ОДКБ обсуждают положение Армении из-за неуплаты взносов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вопрос о положении Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне неуплаты членских взносов обсуждается, заявил генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков. Он также отметил, что Ереван де-факто практически не принимает участия в работе ОДКБ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ заявил, что страны организации из-за двухлетней задолженности Армении приняли решение рассмотреть вопрос о применении к республике одной из статей устава организации. Министр напомнил, что 7 июня его коллега Арарат Мирзоян заявил о прекращении выплат взносов в связи с фактическим выходом страны из деятельности союза. Сам премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что республика покинет ОДКБ, если возникнет такая необходимость.

Как писал KP.RU, ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил, что выход Армении из ОДКБ вряд ли повысит безопасность этой страны.