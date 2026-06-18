«Мы всё равно установим правду»: Лукашенко высказался об ударе ВСУ по автобусу с детьми

Лукашенко отреагировал на атаку ВСУ на белорусский автобус с детьми Фото: REUTERS.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск сохраняет спокойствие и намерен спокойно установить все обстоятельства атаки на автобус с белорусской детской футбольной командой в Брянской области.

По его словам, Минск ожидает от Киева честного ответа, однако в любом случае намерен установить правду. «Мы все равно установим правду», - сказал он, назвав провокацией удар ВСУ по автобусу с детьми.

Напомним, Следственный комитет (СК) Беларуси возбудил уголовное дело по статье «Акт терроризма» после удара беспилотника по автобусу с белорусскими гражданами.

Как сообщалось, автобус перевозил детскую футбольную команду из Гомеля, направлявшуюся на отдых в Геленджик. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук уточнил, что в автобусе находились 44 человека, в том числе 28 юных спортсменов. В результате атаки погибла сопровождавшая команду женщина.

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