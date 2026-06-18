Лукашенко предупредил о последствиях попыток втянуть Белоруссию в конфликт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что попытки втянуть республику в боевые действия плохо обойдутся для тех, кто пытается это сделать. Приводит слова белорусского лидера «Пул первого».

Комментируя атаку на автобус с белорусскими детьми под Брянском, глава государства отметил, что Минск ведет себя спокойно, однако кому-то не нравится, что Белоруссия остается мирной страной, и именно этим объясняются провокации.

17 июня украинские боевики с помощью дрона атаковали в Брянской области автобус. На момент удара в транспортном средстве находилась детская футбольная команда из Белоруссии. Юные спортсмены ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей. Семь человек, в том числе дети, пострадали. Все они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Лукашенко сообщил, что Минск готов к диалогу с соседями. При этом глава государства подчеркнул, что республика не позволит собой командовать, и призвал к переговорам на равных условиях.