Лукашенко выступил с заявлением после атаки дронов ВСУ на автобус с белорусскими детьми

Лукашенко: Минск четко фиксирует факт, что в автобус попал украинский дрон. Фото: Roman Naumov/GLOBAL LOOK PRESS

Минск четко констатирует факт, согласно которому в автобус с белорусскими детьми попал беспилотник украинского происхождения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства добавил, что водитель автобуса перед атакой видел несколько дронов.

Ранее генсек СНГ Сергей Лебедев назвал удар ВСУ по автобусу с детьми циничным преступлением. По его словам, это грубейшее нарушение норм международного права и принципов человечности.

В свою очередь, Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что международное сообщество не должно молчать относительно атак Вооруженных сил Украины по гражданским объектам. Омбудсмен отметила, что эти атаки должны получить публичную оценку.

17 июня в ДНР под удар попал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, следовавший по маршруту Гомель - Геленджик. В салоне находились 44 пассажира, среди них 28 детей-спортсменов. Погибла сопровождавшая команду женщина, ранены шесть человек.