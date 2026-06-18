Лукашенко заявил о критической ситуации на южной границе Белоруссии Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на южной границе страны «пылает как никогда». Об этом сообщает близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул первого».

Глава государства подчеркнул, что это является прямым ответом на вопрос о необходимости усиления охраны рубежей, и добавил, что военные должны защищать народ, который их содержит. Свое заявление он сделал в связи с атакой украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко уже характеризовал ситуацию на границе как сложную и отмечал большую нагрузку на пограничников и таможенников, особенно на пунктах пропуска, где скапливаются очереди с обеих сторон.

Также президент Лукашенко предупредил о серьезных последствиях для тех, кто попытается втянуть республику в конфликт, комментируя атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Глава государства отметил, что Минск ведет себя спокойно, но провокации объясняются нежеланием некоторых сил видеть Белоруссию мирной страной, и призвал к диалогу на равных условиях, подчеркнув, что республика не позволит собой управлять.