Погибшая при ударе ВСУ по автобусу в Брянской области была беременна. Фото: sbbytoday @ соцсети

Погибшая при ударе украинского беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области Виктория Горошко была беременна. Об этом RT рассказала мать одной из юных футболисток.

Жена тренера команды Алексея Горошко, специально взяла отпуск, чтобы сопровождать юных спортсменов. Мужчина сейчас находится в реанимации с раздробленной рукой.

Трагедия произошла 17 июня на трассе А240 в Почепском районе. Два автобуса с детьми из белорусского города Речица направлялись на отдых в Геленджик. В них находились 88 человек, включая 41 ребенка. Украинский дрон самолетного типа атаковал второй автобус. Пострадали те, кто сидел по правую сторону от водителя. Пять детей ранены, один из них в тяжелом состоянии, еще двое пострадавших получают амбулаторную помощь.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук назвал удар украинских боевиков по гражданскому автобусу целенаправленным. СК России возбудил уголовное дело о теракте.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные структуры и мировую общественность дать честную оценку действиям киевского режима в Брянской области, охарактеризовав данный теракт как "чудовищное преступление".