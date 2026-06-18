Лукашенко поручил запретить поездки за границу детских групп без госнадзора Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж организованных детских групп без государственного надзора и специального разрешения. Об этом сообщает агентство БелТА.

Глава государства призвал родителей воздержаться от зарубежных поездок с детьми и заниматься спортом в Белоруссии.

"Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно в тихой, спокойной стране", - отметил лидер республики. Лукашенко подчеркнул, что не хочет никого осуждать за поездку, но в данное время лучше "посидеть дома".

Решение принято после трагедии в Брянской области, где 17 июня украинский беспилотник атаковал автобус с белорусскими детьми-футболистами, которые ехали на отдых в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая детей беременная женщина, семь человек пострадали.