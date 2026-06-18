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НовостиПолитика18 июня 2026 10:01

Лукашенко поручил запретить поездки за границу детских групп без госнадзора

Глава Белоруссии потребовал усилить контроль за выездом организованных детских коллективов после атаки на автобус под Брянском
Анна АДАМАЙТЕС
Лукашенко поручил запретить поездки за границу детских групп без госнадзора

Лукашенко поручил запретить поездки за границу детских групп без госнадзора

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж организованных детских групп без государственного надзора и специального разрешения. Об этом сообщает агентство БелТА.

Глава государства призвал родителей воздержаться от зарубежных поездок с детьми и заниматься спортом в Белоруссии.

"Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно в тихой, спокойной стране", - отметил лидер республики. Лукашенко подчеркнул, что не хочет никого осуждать за поездку, но в данное время лучше "посидеть дома".

Решение принято после трагедии в Брянской области, где 17 июня украинский беспилотник атаковал автобус с белорусскими детьми-футболистами, которые ехали на отдых в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая детей беременная женщина, семь человек пострадали.