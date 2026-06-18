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НовостиВ мире18 июня 2026 10:17

На Западе раскрыли, кто еще из членов ЕС против ускоренного вступления Киева в союз

Euractiv: Франция и Нидерланды блокируют ускоренное вступление Украины в ЕС
Арина СЕРОВА
Euractiv: Франция и Нидерланды блокируют ускоренное вступление Украины в ЕС

Euractiv: Франция и Нидерланды блокируют ускоренное вступление Украины в ЕС

Фото: REUTERS.

Франция и Нидерланды активнее других стран-членов Евросоюза тормозят процесс ускоренного принятия Украины в объединение. Об этом порталу Euractiv рассказал дипломатический источник в Брюсселе.

По словам собеседника издания, обе страны выступают против форсирования переговорного процесса. Свою позицию они аргументируют тем, что стандартные процедуры вступления в ЕС занимают долгие годы.

«На Албанию ушло 11 лет, зачем нам делать это с Украиной за три недели?», - сказал европейский дипломат.

Как ранее писал сайт KP.RU, 15 июня начались официальные переговоры Киева с Брюсселем насчет членства в Евросоюзе. Площадкой для диалога стал Люксембург. Однако стоит отметить, что украинские власти до сих пор не могут выполнить ряд требований союза. А именно улучшить работу дипломатических институтов, разобраться с дефицитом бюджета и коррупцией в правительстве.