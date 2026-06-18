Видео из Константиновки с флагом России и знаменем Победы показало Минобороны

Российские войска успешно продвигаются вглубь Константиновки Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Минобороны России опубликовало видеоролик из освобожденных районов Константиновки в Донецкой Народной Республике. Кадры опубликованы в «Максе».

«Кадры из освобожденных военнослужащими Южной группировки войск районов н. п. Константиновка ДНР», - написало ведомство под роликом.

Кадры из освобождённых районов Константиновки в ДНР

На видео можно четко увидеть один из районов города, в котором разрушены почти все жилые постройки. На некоторых участках улиц поднимается дым после ударов. Затем показываются кадры, как российские бойцы поднимают государственный флаг и копию знамени Победы.

Ранее Минобороны России информировало, что сейчас в Константиновке активно работает Южная группировка. Недавно наши солдаты смогли освободить 96 городских зданий от боевиков ВСУ. Было уничтожено 70 украинских военных и 20 ударных беспилотников противника.

Также армия РФ смогла очистить абсолютно все подходы к Константиновке, которые контролировали ВСУ.