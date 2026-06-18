Индекс Мосбиржи обновил минимум впервые с декабря 2024 года. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Индекс Мосбиржи в ходе основной торговой сессии опустился ниже 2 450 пунктов впервые с 20 декабря 2024 года. Снижение происходит на фоне падения цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:24 мск индекс снижался на 1,42%, до 2 449,81 пункта. К 11:05 мск падение замедлилось до 1,06% — индекс составил 2 458,73 пункта.

Главный аналитик «Алор брокера» Андрей Зацепин отметил, что давление на рынок оказывает нефтяной сектор. Он также обратил внимание на угрозы стран G7 ужесточить санкции против российской нефтяной отрасли. Об этом сказано в совместном заявлении «Большой семерки», принятом участниками саммита G7 во Франции.

Как писал KP.RU, ранее в постпредстве России при Евросоюзе назвали антироссийские санкции ЕС нелегитимными. В дипмиссии заявили, что все ограничительные меры Брюсселя носят односторонний характер.