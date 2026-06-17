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НовостиЭкономика17 июня 2026 3:12

«Большая семерка» договорилась усилить давление на Россию: какой сектор попадет под новые санкции

Страны G7 намерены усилить санкционное давление на нефтегазовый сектор РФ
Мария ПАВЛОВА
Страны "Большой семёрки" решили ужесточить санкции против нефтегазовой отрасли РФ.

Страны "Большой семёрки" решили ужесточить санкции против нефтегазовой отрасли РФ.

Фото: REUTERS.

Запад намерен усилить санкционное давление на Российскую Федерацию, прежде всего будут разработаны дополнительные рестрикции в отношении нефтегазового сектора. Об этом сказано в совместном заявлении «Большой семёрки», принятом участниками саммита G7 во Франции.

«Мы берем на себя обязательство усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте мы ужесточим санкции, в том числе в отношении нефтегазового сектора», — сказано в документе.

При этом разблокирование Ормузского пролива в результате соглашения между США и Ираном лидеры «Большой семёрки» расценивают как фактор, способствующий усилению санкционного давления на Россию.

Также сообщалось, что США могут ужесточить санкции против России на фоне падения мировых цен на нефть. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на полях саммита «Большой семерки».

Тем временем Великобритания опубликовала санкционный список против РФ на 43 позиции.

Канада также ввела санкции против семи физлиц и 34 юрлиц из России.