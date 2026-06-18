Президент Филиппин Маркос-младший предложил Путину приехать в страну Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший пригласил президента Российской Федерации Владимира Путина посетить страну с официальным визитом. Об этом ТАСС рассказала министр иностранных дел Филиппин Тереза Лазаро.

"Президент Маркос пригласил президента Путина", - подтвердила глава филиппинского МИД, отвечая на вопрос о вероятном визите лидера РФ в страну.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший прибыл в Казань для участия в юбилейном саммите Россия – АСЕАН, где на полях мероприятия была назначена его отдельная встреча с Владимиром Путиным. Лидеры стран выступают сопредседателями саммита, посвященного 35-летию отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Ранее Владимир Путин на встрече с Фердинандом Маркосом-младшим обратил внимание на символическое совпадение: и Россия, и Филиппины отмечают свои главные национальные праздники 12 июня. Путин также подчеркнул, что дипломатическим отношениям между странами уже 50 лет, напомнив о визите отца нынешнего президента в Москву в 1976 году.