Минздрав Беларуси: тяжелораненого после удара ВСУ ребенка направят в реанимацию

В Минздраве Беларуси сообщили, что всего в минский центр хирургии доставят пятерых детей Фото: Ольга ЮШКОВА.

Тяжелораненого ребенка после удара ВСУ по автобусу в Брянской области переведут в реанимацию минского РНПЦ детской хирургии. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев.

По словам министра, всего в центр доставят пятерых детей. Наиболее тяжелый пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

«Мы переводим его в отделение анестезиологии и реанимации и будем оказывать всю необходимую медицинскую помощь», - заявил Ходжаев.

Он также добавил, что по состоянию самого тяжелого ребенка будет собран консилиум врачей. Остальным детям в ближайшее время проведут необходимые диагностические процедуры.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск обязательно установит всю правду об атаке дрона ВСУ по автобусу, в котором находились дети-футболисты из Гомеля. По его словам, власти страны сохраняют спокойствие в решении данного вопроса.