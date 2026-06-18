Минздрав Беларуси: тяжелораненого после удара ВСУ ребенка направят в реанимацию

Фото: Ольга ЮШКОВА.
Тяжелораненого ребенка после удара ВСУ по автобусу в Брянской области переведут в реанимацию минского РНПЦ детской хирургии. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев.
По словам министра, всего в центр доставят пятерых детей. Наиболее тяжелый пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
«Мы переводим его в отделение анестезиологии и реанимации и будем оказывать всю необходимую медицинскую помощь», - заявил Ходжаев.
Он также добавил, что по состоянию самого тяжелого ребенка будет собран консилиум врачей. Остальным детям в ближайшее время проведут необходимые диагностические процедуры.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск обязательно установит всю правду об атаке дрона ВСУ по автобусу, в котором находились дети-футболисты из Гомеля. По его словам, власти страны сохраняют спокойствие в решении данного вопроса.