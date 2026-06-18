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НовостиПолитика18 июня 2026 12:31

Лантратова обратится в ООН и ОБСЕ после атаки ВСУ на Москву и область

Уполномоченный по правам человека в РФ заявила о необходимости честной реакции международных организаций на преступления против мирных жителей
Анна АДАМАЙТЕС
Лантратова обратится в ООН и ОБСЕ после атаки ВСУ на Москву и область

Лантратова обратится в ООН и ОБСЕ после атаки ВСУ на Москву и область

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что обратится в Организацию Объединенных Наций и ОБСЕ в связи с атаками Вооруженных сил Украины на Москву и Московскую область. Об этом она сообщила РИА Новости.

Омбудсмен подчеркнула, что столица и область пережили одну из самых массированных атак беспилотников Украины за последние два года. Лантратова отметила, что атака была направлена против обычных граждан.

«Международные правозащитные организации должны честно отреагировать на преступления против мирных жителей», — сказала омбудсмен.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 18 июня над Москвой и Московской областью средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников.

Военкор KP.RU Александр Коц сообщил, что в ночь на 18 июня средства ПВО сбили 555 дальнобойных дронов ВСУ, из них 180 — над столичным регионом, а атака шла волнами, в результате чего режим «Ковер» был введен в четырех московских аэропортах.