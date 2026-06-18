Путин: саммит РФ-АСЕАН свидетельствует об интересе в развитии сотрудничества Фото: REUTERS.

Прошедший саммит РФ-АСЕАН свидетельствует о реальной заинтересованности в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества. Об этом сказал президент России Владимир Путин в заявлении по итогам саммита.

По словам Путина, сотрудничество проверено временем, дружбой и накопленным опытом многопланового и плодотворного партнерства.

Во время саммита Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли совместное заявление о сотрудничестве в области энергетики.

Кроме того, российский лидер в рамках саммита провел несколько встреч с мировыми лидерами. В частности, Путин встретился с главой Филиппин.