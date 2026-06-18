СК РФ признал потерпевшими при атаке ВСУ на автобус 19 детей и 22 взрослых Фото: Ольга ЮШКОВА.

По уголовному делу об атаке Вооруженных сил Украины на автобус с детьми в Брянской области потерпевшими признаны 19 детей и 22 взрослых, сообщили в Следственном комитете России.

"В настоящее время признаны в качестве потерпевших и допрошены 19 несовершеннолетних и 22 взрослых", - сказала официальный представитель СК России Светлана Петренко. Ее сообщение опубликовано на официальной странице Следственного комитета РФ во "ВКонтакте".

Как отметили в ведомстве, беспилотник, который ударил по автобусу, был начинен поражающими элементами. Украинские боевики целенаправленно атаковали трассу А240, по которой следовал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в результате удара погибла сопровождавшая детей женщина, были ранены семь человек.

Генпрокуратура РФ взяла под контроль расследование атаки ВСУ на автобус с детьми в Брянской области, а следователи России и Белоруссии работают на месте происшествия, собирая доказательства теракта.