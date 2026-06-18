В посольстве Беларуси отреагировали на атаку ВСУ на автобус с детьми под Брянском

Селиверстов: атаковавшие автобус под Брянском применили террористические методы& ФОТО: Егор Ковальчук.

Ответственные за атаки дрона на автобус с белорусскими детьми в Брянской области лишены исторической памяти и используют террористические методы. Об этом заявил посол Белоруссии в РФ Юрий Селиверстов.

«К сожалению, у тех, кто не сохранил историческую память и забыл о ценности мира, и сегодня на вооружении состоят террористические методы. Иначе как можно объяснить регулярные целенаправленные обстрелы гражданских объектов и убийства мирного населения?» — сказал посол Беларуси.

Напомним, 17 июня ВСУ нанесли удар БПЛА по автобусу, в котором находились юные белорусские футболисты. В результате погибла сопровождающая спортсменов беременная женщина, пострадали восемь человек. СК Беларуси возбудил дело о террористическом акте.

В свою очередь в Союзе журналистов Беларуси назвали удар ВСУ по автобусу с детьми сознательным терактом.