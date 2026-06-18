В Венгрии раскрыли правду об обсуждениях по вступлению Украины в ЕС: «Позиции сильно расходятся»

Премьер Мадьяр: мнения стран Европы по вступлению Украины в ЕС сильно расходятся Фото: REUTERS.

Европейские страны кардинально расходятся во взглядах на принятие Украины в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

«Позиции стран-членов, честно говоря, сильно расходятся», — признался премьер.

Мадьяр указал, что у Будапешта есть единомышленники, которые согласны: правила приема новых членов не могут быть разными для разных претендентов. При этом приоритет, как он подчеркнул, должны иметь страны Западных Балкан.

Также Мадьяр добавил, некоторые государства выступают за то, чтобы открыть сразу две главы переговоров с Украиной или даже все 33 главы без поэтапного рассмотрения.

15 июня начались официальные переговоры Киева с Брюсселем по вопросу членства в Евросоюзе.

По данным Euractiv, Франция и Нидерланды выступают против ускоренного вступления Украины в ЕС.

Напомним, что Украина смогла выполнить только 15% согласованных с Евросоюзом реформ.