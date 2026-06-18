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НовостиВ мире18 июня 2026 23:46

В Европе отправили Каллас работать над ошибками: ее идею о ветеранах СВО просто выслушали

Саммит ЕС призвал Каллас доработать идею запрета въезда ветеранам СВО
Анна ПЕТРОВА
Саммит ЕС призвал Каллас доработать идею запрета въезда ветеранам СВО

Саммит ЕС призвал Каллас доработать идею запрета въезда ветеранам СВО

Фото: REUTERS.

Саммит ЕС поручил Еврокомиссии и службе внешних действий под руководством Каи Каллас доработать детали запрета на въезд для ветеранов СВО. Об этом говорится в итоговом заявлении.

«Европейский совет принял к сведению предложение Еврокомиссии и верховного представителя об этом и рекомендовал продолжить техническую работу, чтобы оценить возможные пути реализации этого решения», — говорится в заявлении.

При этом лидеры Евросоюза подчеркнули, что визовая политика остается исключительной прерогативой государств-членов. По сути, эта формулировка означает, что саммит в нынешнем виде не готов поддержать данную инициативу исполнительных органов ЕС.

Накануне Каллас заявила о планах Еврокомиссии включить всех участников СВО в черный список ЕС. При этом Каллас отметила, что Украина еще якобы не готова к переговорам с Россией.