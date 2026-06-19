Журналистка Оуэнс: Запад использует Украину для отмывания денег Фото: REUTERS.

Украина на протяжении многих лет используется западными политиками как площадка для отмывания денег. Об этом заявила американский политический обозреватель Кэндис Оуэнс.

"На протяжении очень долгого времени это является западной прачечной", - сказала журналистка в своем подкасте на YouTube-канале.

Ранее официальный представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье сообщил, что ведомство перечислило Украине очередной транш бюджетной помощи в размере 2,8 миллиарда евро.

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что страны НАТО могли бы выделить Украине дополнительные 90 миллиардов евро сверх уже одобренного кредита.

Комментируя продолжающееся финансирование Украины со стороны западных стран, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Евросоюз даже не пытается искать мирное решение конфликта.