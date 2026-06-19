Австралия выделит ещё 70 млн долларов Киеву на покупку оружия. Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Австралия направит Украине дополнительный пакет помощи в размере 100 млн австралийских долларов ($70 млн) для закупки вооружений. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Ричард Марлз.

«В партнерстве с НАТО Австралия поддерживает Украину в обеспечении критической военной техникой, включая противовоздушные возможности и боеприпасы», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Как пояснил министр, деньги пойдут на приобретение необходимого вооружения через специальный каталог приоритетных потребностей Украины (PURL), разработанный при содействии Альянса.

Кроме этого, Германия также объявила о планах выделить дополнительные 400 млн долларов на ПВО и ракеты для Украины.

Как отметил военкор KP.RU Александр Коц, европейские кураторы намерены передать Киеву новую партию вооружений за атаки на Москву.