В России примут закон о трудовых стажировках студентов и выпускников

Володин: летом в РФ могут принять закон о трудовых стажировках студентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Госдума рассчитывает уже летом завершить работу над законопроектом о трудовых стажировках для студентов и выпускников. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, речь идет о поправках ТК, которые предусматривают «дополнительные преференции» для молодых людей при заключении срочных трудовых договоров.

Володин добавил, что этот нормативный акт правильный, который ждут люди.

«И мы со своей стороны постараемся сделать все для того, чтобы законодательство было сформировано уже в летнее время», — сказал председатель Госдумы.

Накануне Совет Федерации РФ одобрил закон, который расширяет перечень оснований для увольнения сотрудников силовых структур, а также случаи, при которых им не выплачивается единовременное пособие при увольнении.

Также сообщалось, что в России разрабатывают законопроект, благодаря которому дети-инвалиды смогут получать две пенсии независимо от причины смерти родителя. Речь идет об инвалидной пенсии и пенсии по потере кормильца.