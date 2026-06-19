ВС РФ нанесли семь ударов возмездия по объектам Украины за неделю Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска за неделю нанесли семь ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины в ответ на террористические атаки киевского режима. Об этом сообщили 19 июня, в пятницу, в Минобороны РФ.

За период с 13 июня Вооруженные силы РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов, для чего использовалось высокоточное оружие и ударные беспилотники.

Кроме того, средства противовоздушной обороны России за неделю сбили 89 управляемых авиабомб Киева, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, восемь крылатых ракет "Фламинго" и 3909 беспилотников самолетного типа ВСУ.

Ранее KP.RU писал, что штурмовые отряды 25-й армии ВС РФ за сутки овладели семью опорными пунктами и 48 зданиями в Красном Лимане, блокировав группу боевиков 120-й бригады теробороны ВСУ в районе улиц Главная и Покровская. Кроме того, за сутки в городе уничтожено до 20 украинских военнослужащих.