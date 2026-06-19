Песков отметил высокую эффективность работы ПВО Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) демонстрируют высокие показатели эффективности, «несмотря ни на что».

По его словам, российские средства ПВО успешно выполняют поставленные задачи на фоне продолжающихся атак беспилотников.

Напомним, российские силы противовоздушной обороны за ночь на пятницу, 19 июня, сбили 133 украинских беспилотника. Системы ПВО работали над Ростовской, Тульской, Рязанской областями, Москвой и Черным морем.

В ночь на четверг, 18 июня, было сбито 555 дронов. Из них 180 дронов подбили над Москвой. Атака стала самой массированной за два года.