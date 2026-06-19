Глава Банка России Набиуллина приняла участие в пресс-конференции регулятора

Фото: Ольга ЮШКОВА.
Глава Центрального Банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина приняла участие в пятничной пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике.
Отметим, это стало ее первым появлением на публике после больничного. По причине болезни Набиуллина не принимала участие в Петербургском международном экономическом форуме. В начале она должна была выступить на макросессии.
Ранее сайт KP.RU писал, что председатель Центробанка РФ назвала популизмом разговоры о легких способах ускорения российской экономики в виде раздачи дешевых денег.
Кроме того, она сообщила, что ЦБ предпримет все меры для защиты законных прав в деле с EUROCLEAR. Кроме того, она подчеркнула, что ЦБ РФ не раскрывает тактику работы по возврату замороженных активов.