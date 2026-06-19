Российского блогера Диану Астер госпитализировали в Японии Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Популярная российская блогер и тиктокер Диана Астер экстренно госпитализирована в Японии. Девушке стало плохо на территории отеля и её немедленно доставили в больницу. Сейчас она получает медицинскую помощь с помощью капельницы.

Диана прибыла в Токио 17 июня. Она также разместила в своём личном блоге видео, на котором запечатлён момент, как её забирают на скорой помощи. Позже она опубликовала фотографию, сделанную в процессе лечения под капельницей.

Блогера Диану Астер экстренно госпитализировали в Японии

Диана Астер - блогер из Воронежа с 3 млн подписчиков. В 2024 году подписала контракт с лейблом Black Star (завершился в 2025). В феврале 2026 стала участницей шоу «Выживалити».

Ранее KP.RU сообщил, что Диана Астер призналась в алкогольной зависимости на шоу «Звезды под капельницей». Она прошла терапию и кодирование в пансионате, где были Хоффманита, Рома Желудь и Александр Емельяненко.

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