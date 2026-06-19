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НовостиЭкономика19 июня 2026 18:06

Набиуллина ответила на вопрос о третьем сроке на посту главы Банка России

Набиуллина заявила, что уже проводит третий срок во главе Центробанка
Вениамин ЗАХАРОВ
Набиуллина ответила на вопрос о третьем сроке на посту главы Банка России

Набиуллина ответила на вопрос о третьем сроке на посту главы Банка России

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ответила на вопрос журналистов, останется ли она на своей должности на третий срок.

«Ответ на последний вопрос он очень лёгкий: у меня уже сейчас третий срок», — сказала глава регулятора на пресс-конференции по итогам заседания Центробанка РФ.

Напомним, Набиуллина была переизбрана на третий срок в апреле 2022 года. Полномочия главы ЦБ на этом посту истекают в июне 2027 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, Набиуллина впервые после больничного приняла участие в пятничной пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике.

Набиуллина также заявила, что Центральный Банк РФ чувствует себя "вратарем", который защищает экономику страны от инфляции.