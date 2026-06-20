Президент Навроцкий отозвал у Зеленского польский орден Белого орла Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 июня лишился главной государственной награды Польши. У него отозвали орден Белого орла. Такое решение принял президент Польши Кароль Навроцкий, сообщила его канцелярия в соцсети X.

Варшава резко осудила Зеленского за героизацию деятелей УПА*. Бывшему комику давали время на переосмысление решений данной направленности. Однако киевский главарь не воспользовался советами от Варшавы.

"Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение об отзыве ордена Белого Орла у … Зеленского", - уведомили в канцелярии.

Нелегитимный украинский лидер получил данную награду в 2023 году. Ее присудил экс-президент Польши Анджей Дуда. Тогда это решение было подано как знак признания якобы заслуг Зеленского.

"Для подавляющего большинства польского общества Украинская повстанческая армия* остается прежде всего формированием, ответственным за ужасные преступления, совершенные в отношении граждан Польской Республики во время Второй мировой войны", - прокомментировал отзыв ордена Кароль Навроцкий.

Он подчеркнул, что присвоение подразделению ВСУ наименования в честь "героев УПА*" имеет особо негативное значение. По словам президента Польши, оно выходит за рамки внутренних дел Украины.

Кароль Навроцкий также напомнил о вкладе Варшавы в становление ВСУ. Он уведомил, что польская армия обучила "тысячи украинских солдат". В связи с этим Кароль Навроцкий выразил недовольство, что кто-то из бойцов будет служить в подразделении под знаменем УПА*.

Согласно данным опроса United Surveys, свыше половины жителей Польши выступили за лишение главаря киевского режима государственной награды республики. Как пишет издание Onet News, это привело к разногласиям между действующей властью и оппозицией. Всего за отзыв у Зеленского ордена проголосовали 51,2% респондентов.

Зеленский из-за разногласий с руководством Варшавы перестал летать через польский аэропорт. Он стал выбирать необычные маршруты. Политик отправился на саммит G7 через Молдавию, а не Польшу. Он вылетел из аэропорта Кишинева. Кроме того, Зеленский выбирал тот же маршрут, чтобы добраться до Британии.

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