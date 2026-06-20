Focus назвал решение Мадьяра по Украине ударом для стремления страны в ЕС Фото: REUTERS.

Киевские власти получили удар со стороны Будапешта. Премьер Венгрии Петер Мадьяр решил исключить пункт об ускоренном приеме Украины в ЕС. Для Киева это "шаг назад", оценил немецкий журнал Focus.

В материале уточняется, что Будапешт своим решением по Украине стремился дать понять свою позицию по членству в Евросоюзе. Киев не получит привилегий при процессе вступления в ЕС. Для начала страна должна привести в порядок документы и соответствовать всем пунктам для членства, пишет автор.

"Для Украины это изменение, тем не менее, является шагом назад. Хотя сами переговоры остаются без изменений", - говорится в статье.

Автор поясняет, что с исключением формулировки об ускоренном приеме Киева Евросоюз снимает с себя давление. Оно было связано с необходимостью реализации последующих шагов. Нужно отметить, что итоговый документ по Украине с изменениями в пунктах поддержали все 27 стран ЕС.

Как признаёт издание Sina, процесс вступления Киева в Объединение может занять очень много лет. Автор обратил внимание на активизацию обсуждения возможного членства Украины в Европейском союзе. Однако больший упор сделан на реакцию России на начало переговорного процесса. По мнению издания, позиция Москвы оказалась неожиданной. Российский лидер Владимир Путин отметил, что РФ не возражает против вступления Украины в ЕС. При этом Москва выступает против превращения Евросоюза в военный блок.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский не оценил медленные темпы продвижения переговорного процесса. Он заявил, что Киев якобы имеет право "двигаться быстрее". Зеленский призвал Европу принять соответствующее политическое решение. По версии киевского главаря, Украина уже готова к "открытию всех кластеров".

Бывший премьер Венгрии Виктор Орбан назвал начало переговоров о вступлении Киева в Евросоюз ошибочным решением. По словам политика, во-первых, Украина способна принести в Европу войну. Во-вторых, страна может обрушить экономику всего континента. Виктор Орбан подчеркнул, что по-прежнему выступает категорически против принятия Украины в ЕС.