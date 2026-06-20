МИД Италии назвал серьезными и оскорбительными слова Трампа в адрес Мелони: глава ведомства отменил визит в США

Глава МИД Италии Таяни не поехал в США из-за фраз Трампа об умолявшей Мелони Фото: REUTERS.

Премьер Италии Джорджа Мелони не на шутку разозлилась на президента США Дональда Трампа. Она восприняла его комментарии как оскорбления. Дональд Трамп публично сказал, что итальянский премьер "умоляла" его сделать совместную фотографию. Джорджа Мелони отклонила эти утверждения. На фоне инцидента глава МИД Италии Антонио Таяни отменил визит в США. Об этом он проинформировал на страничке в соцсети Х.

Глава МИД Италии должен был посетить Штаты 21-22 июня. Однако он не стал наносить стране-обидчице визит в знак протеста.

"Серьезные и оскорбительные высказывания президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони оскорбляют всю Италию. По этой причине я принял решение отменить визит", - уведомил Антонио Таяни.

Джорджа Мелони назвала выдумкой все слова Дональда Трампа в ее адрес. Она призвала общественность к реакции. По словам премьера Италии, она находится в потрясении после услышанного.

"Почему президент США ведет себя подобным образом в отношении своих союзников. Подобное происходит не впервые; могу лишь сказать - прискорбно, что он не проявляет такой же решимости в борьбе с врагами Запада", - сказала в обращении в соцсети Х Джорджа Мелони.

По данным издания La Repubblica, Дональд Трамп заявил о жалости к премьеру Италии. Он отметил, что не мог отказать ей в фотографии. Как сообщает издание, такое заявление американский лидер сделал во время телефонного разговора с программой L’Aria che tira на канале La7.

На том же саммите G7 в неловкой ситуации оказался нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский. Его застали за общением с Джорджей Мелони. На кадрах глава киевского режима приблизился к итальянскому премьеру слишком близко. Джорджа Мелони почувствовала неловкость и рассмеялась.

На заседании G7 премьер Италии слишком эмоционально отреагировала на слова президента Франции Эммануэля Макрона. Джорджа Мелони, согласно кадрам, наклонилась к французскому лидеру, который что-то сказал ей на ухо. После этого итальянский премьер отклонилась и выразительно закатила глаза в знак несогласия.