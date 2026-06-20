Видео первого допроса напавшего на ТЦ в Краснодаре появилось в Сети. Фото: Кадр видео.

Видео первого допроса задержанного злоумышленника, напавшего с ножом на посетителей ТЦ «West Mall» в Краснодаре, появилось в сети. Напомним, что инцидент произошел вечером в субботу, 20 июня.

Как установили сотрудники МВД, нападавшим оказался местный житель 2007 года рождения. Задержанный после инцидента молодой человек утверждает, что за организацию инцидента ему «никто не платил». Нападающий признался, что совершил нападение в ТЦ потому, что «ему надоело жить».

«Жизнь надоела»: устроивший резню в краснодарском ТЦ Первый допрос напавшего на людей в ТЦ в Краснодаре. Напомним, жертвой нападения стала женщина. Еще четверо человек, включая охранника торгового центра, который помогал задерживать преступника, получили серьезные травмы.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что злоумышленник был задержан смелым и неравнодушным очевидцем произошедшего.

19-летний подросток бросил пиротехнику в детский центр в ТЦ. Также он повел себя неадекватно, нанеся ножевые ранения нескольким людям. В результате инцидента от полученных травм скончалась одна женщина. Детали и обстоятельства произошедшего продолжают уточняться.