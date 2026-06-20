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НовостиПроисшествия20 июня 2026 13:39

МВД: Напавшим на ТЦ в Краснодаре оказался 19-летний местный житель

В МВД сообщили, что напавший на людей с ножом в ТЦ в Краснодаре был задержан очевидцем инцидента
Мария МАМАЕВА
Напавший на людей с ножом в ТЦ в Краснодаре был задержан очевидцем инцидента

Напавший на людей с ножом в ТЦ в Краснодаре был задержан очевидцем инцидента

Фото: Кадр видео.

В МВД России рассказали о напавшем на торговый центр «West Mall» в Краснодаре молодом человеке. Подробности сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Злоумышленника, которым оказался местный житель 2007 года рождения, задержал смелый и неравнодушный очевидец», - сообщила она в MAX.

Как заявила Волк, молодой человек бросил пиротехническое изделие в помещение с детским развлекательным центром. Также злоумышленник нанес ножевые ранения нескольким людям, включая охранника ТЦ. В результате инцидента погибла одна из пострадавших, которая скончалась по пути в больницу из-за полученных травм.

По факту произошедшего Следственным комитетом России по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.