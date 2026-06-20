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НовостиПроисшествия20 июня 2026 14:33

Кондратьев: Один человек погиб и пятеро ранены при нападении на ТЦ в Краснодаре

Пятерым пострадавшим при нападении на ТЦ в Краснодаре оказывается медпомощь, они находятся в состоянии средней степени тяжести
Мария МАМАЕВА
Кондратьев: Один человек погиб и пятеро ранены при нападении на ТЦ в Краснодаре

Кондратьев: Один человек погиб и пятеро ранены при нападении на ТЦ в Краснодаре

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате нападения на ТЦ «West Mall» в Краснодаре. Об этом заявил губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Серьезное происшествие сегодня случилось в торговом центре Краснодара <...>. К сожалению, погибла женщина. <...> На место сразу выехали бригады скорой помощи. По предварительным данным, пострадали 5 человек», - написал он в личном канале в мессенджере MAX.

По словам Кондратьева, пострадавшим оказывается необходимая помощь, их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

Ранее KP.RU сообщал, что в Краснодаре местный житель 2007 года рождения напал на ТЦ. Молодой человек бросил пиротехнику в детский центр. Также злоумышленник нанес ножевые ранения нескольким людям, включая охранника. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.