Глава Минфиа США Скот Бессент нелицеприятно высказался о Зеленском. На фото: Скот Бессент. Фото: REUTERS.

В США охарактеризовали Владимира Зеленского как «мелкого ублюдка». Так высказался о нём глава американского министерства финансов Скотт Бессент, пишет британское издание The Guardian.

Публикация основана на выдержках из книги «Смена режима», авторами которой являются американские журналисты Мэгги Хаберман и Джонатам Суон.

«Я имел дело с этим мелким ублюдком. Он хитрый. Он для европейцев как ребёнок с особенностями развития. И ведёт он себя как Мистер Бин под кайфом*», - приводятся в книге слова Бессента.

Также сообщается, что министр финансов советовал президенту США Дональду Трампу не принимать Зеленского в Овальном кабинете и вообще не впускать его в Белый дом до подписания сделки по ископаемым.

Накануне лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал Зеленского кровавой и грязной игрушкой НАТО.

Тем временем на Западе пришли в ужас от новых планов Зеленского и указали, что атакой на Белоруссию он угрожает расширить конфликт с Россией.