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НовостиЭкономика20 июня 2026 21:27

Премьер Болгарии Радев назвал 21-й пакет антироссийских санкций ЕС выстрелом себе в ногу

Болгария наложит вето на 21-й пакет санкций ЕС против РФ
Мария ПАВЛОВА
Премьер Болгарии Радев объяснил, почему София выступает против очередного пакета антироссийских санкций.

Премьер Болгарии Радев объяснил, почему София выступает против очередного пакета антироссийских санкций.

Фото: REUTERS.

Болгария намерена воспользоваться правом вето в отношении 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Об этом информирует болгарский телеканал Nova.bg.

«Мы не допустим введения санкций... Это означало бы выстрелить себе в ногу … Мы просто не поддержим санкции в такой форме. Мы имеем право голоса, и мы им воспользуемся», - сказал премьер-министр Болгарии Румен Радев в эфире телеканала.

Ранее в МИД Болгарии сообщили, что руководство этой страны не поддерживает ряд антироссийских санкций, входящих в готовящийся 21-й пакет Евросоюза.

Напомним, Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен подготовила новый, 21 пакет санкций против России. Подробности о том, что в нём содержится и почему эксперты считают, что в санкционных решениях ЕС отсутствует экономическая логика, читайте здесь на KP.RU.

Накануне в постпредстве РФ при ЕС назвали нелегитимными новые санкции со стороны Европы.